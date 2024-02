„Zaczynamy widzieć czterodniowy tydzień pracy. Także w Polsce pojawiły się pierwsze firmy, które pilotażowo wprowadzają takie rozwiązania albo na wszystkie piątki, albo na co któryś piątek w miesiącu. Myślę, że to może być kierunek, w którym idziemy” – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marta Petka-Zagajewska, dyrektor Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP.

Wideo youtube

Zdaniem ekonomistki wdrożenie czterodniowego tygodnia pracy może być możliwe np. ze względu na rozwój sztucznej inteligencji, która w wielu miejscach może zastąpić człowieka albo sprawić, że będzie on bardziej wydajny. Pojawi się pytanie, czy do końca będziemy potrzebować w gospodarcze aż tyle pracowników - zaznaczyła.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z MARTĄ PETKĄ-ZAGAJEWSKĄ Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czterodniowy tydzień pracy. Analityczka: To może być kierunek, w którym idziemy

Dopytywana, czy firmy przy realizacji takiego scenariusza będą w stanie produkować odpowiednio dużo towarów i czy gospodarce będzie się opłacać skrócony tydzień pracy, mówiła: Jeżeli będziemy w stanie tak znacząco podnieść wydajność pracy, to może się to opłacać. Oczywiście musimy mieć świadomość tego, że to nie jest tak, że wszystkie branże będą mogły się zamykać na trzy dni w tygodniu.

"Nie będzie taniej"

Marek Tejchman przytoczył w programie najnowsze dane dotyczące inflacji. Jak podał GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2024 r. wzrosły rdr o 3,9 proc. Co to oznacza? Nie będzie taniej. Tempo, w którym rośnie przeciętny poziom cen, zaczyna się normalizować, to znaczy wracać do takich poziomów, które uznajemy za bezpieczne, zwykłe, typowe - stwierdziła analityczka. Cel, do którego dążymy, to jest 2,5 proc. rdr, więc wciąż jesteśmy powyżej tego poziomu - dodała.

Przedsiębiorcy "mogą bronić swoich marż"

Petka-Zagajewska pytana o to, co będzie dalej bardzo drożało, odpowiadała: To, co najbardziej drożeje i też budzi wciąż duży niepokój nas, ekonomistów, to są ceny usług. One rosną ponad proporcjonalnie mocno, w dużym stopniu odzwierciedlając to, co dzieje się na rynku pracy. Ekonomistka podkreśliła, że w usługach koszty pracy "ważą" dużo więcej niż w przypadku towarów, a ponieważ koszty pracy dynamicznie rosną od ponad dwóch lat, to w efekcie rosną ceny usług.

To jest ta kategoria, która w dużym stopniu sprawia, że droga do tej normalności, do celu 2,5 proc., żebyśmy do niego doszli i w nim zostali, wciąż wydaje się dosyć odległa - podkreśliła.

Dyrektor Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP zwróciła uwagę, że dynamiczny wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach sprawia, że "mamy skumulowany efekt rozgrzanego rynku pracy". Z jednej strony rozgrzanego przez to, że o pracownika jest coraz trudniej, a z drugiej strony przez zmiany regulacyjne.

Ekspertka podkreśliła, że popyt na usługi nawet w szczycie inflacyjnym drastycznie nie spadł, co sprawia, że firmy mogą łatwiej przenosić koszty na klienta. To znaczy, że mogą bronić swoich marż - tłumaczyła.