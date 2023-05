​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dziś Cezary Łazarewicz, dziennikarz, autor książki pt. "Na Szewskiej. Sprawa Stanisława Pyjasa". Piotr Salak wraz ze swym gościem powróci do tragicznych wydarzeń sprzed 46 lat, by spróbować odpowiedzieć na pytanie, co właściwie wydarzyło się 7 maja 1977 roku w kamienicy przy ul. Szewskiej 7 w Krakowie. Czy młody opozycjonista, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, zginął, bo wyrok na niego wydała ówczesna Służba Bezpieczeństwa, czy też był to po prostu nieszczęśliwy wypadek?

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM porozmawia ze swoim gościem również o tym, dlaczego po prawie 50 latach okoliczności śmierci Pyjasa wciąż budzą wątpliwości i wywołują spory w środowisku dawnej opozycji antykomunistycznej.

Cezary Łazarewicz laureatem Literackiej Nagrody Nike