Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dr Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka. Porozmawiamy o tragedii Kamila z Częstochowy. Zapytamy jak to w ogóle możliwe, że nikt nie zauważył i odpowiednio nie zareagował na krzywdę dziecka. Sprawdzimy, jakie mechanizmy nie działają, jak wygląda sytuacja w sądach rodzinnych i wśród opiekunów społecznych. Zapytamy też, co należy zrobić, by w przyszłości móc wyeliminować takie przypadki. I kto powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za tak niepotrzebną i tragiczną śmierć dziecka.