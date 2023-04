"Jeśli są jakieś przemiany daleko idące, to one są zapowiedziane od dawna. W 2007 r. było pierwsze zobowiązanie. Pierwszy raz polski rząd potwierdził to, że wchodzimy w pakiet 3 x 20. Od tego czasu minęło 16 lat" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były premier, a obecnie europoseł Jerzy Buzek, pytany o unijną politykę klimatyczną. "Tam są takie rozwiązania, które będą od nas wymagały wielkiego wysiłku w Polsce, ale są też bardzo korzystne" – dodał, odnosząc się do budzącego kontrowersje pakietu „Fit for 55”. "Mówi się dzisiaj, że Polacy będą musieli za to zapłacić. Co najmniej 2/3 tych pieniędzy jest w budżecie UE - tym i w następnym" – zapewnił. "Obecni rządzący nie są w stanie wziąć pieniędzy z UE" - tłumaczył gość RMF FM.

Wideo youtube Jerzy Buzek przekonywał w RMF FM, że środki z budżetu Unii Europejskiej pomogą Polakom pokryć koszty dostosowywania się do polityki klimatycznej.

UE ma ogromne pieniądze na najbliższe lata - 250 mld zł - dla Polski. One czekają - właśnie na zielone technologie - tłumaczył były premier. Dopłaty mogą być do wszystkiego - przekonywał. Trzeba racjonalnie podchodzić do sytuacji, która nas otacza - mówił w RMF FM Buzek. Ustawa wiatrakowa 10 H zabiła inwestycje w wiatraki na lądzie - najtańsze źródło energii. Jak zastał nas kryzys rok temu, nie mieliśmy najtańszego źródła energii, musieliśmy dużo płacić - wyjaśniał. Rząd blokujący postęp w tej dziedzinie najwięcej zrobił złego - ocenił europoseł. Gość Marka Tejchmana odniósł się też do powtarzanych przez rządzących argumentów, że Polska ma jeszcze zasoby węgla na 200 lat. Przynajmniej na Śląsku węgiel się kończy. Jest zametanowany. To jest bardzo groźne dla górników - wyliczał Buzek. Mamy dzisiaj bardzo drogi węgiel. Przejściowo przez ostatni rok, na skutek kryzysu, wydobycie węgla stało się opłacalne. To - niestety dla kopalń - wraca do sytuacji normalnej. Będziemy dopłacać do produkcji węgla - ostrzegł. Zobacz również: Pawlak: Kto kazał celnikom odwrócić się plecami do przejeżdżających ciężarówek? Opracowanie: Maciej Nycz