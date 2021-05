"Liderzy lewicy postanowili zapukać do drzwi Dworczyka i Morawieckiego. Ludzie lewicy zostali na dole sami. Skąd to wiem? Każdego dnia dzwonią i pytają: co się stało, co my mamy robić?" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM europoseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, nawiązując do sejmowego głosowania dot. Funduszu Odbudowy. "PO musi być partią centrum, która otwiera się na swoje skrzydła - lewe i konserwatywne" - dodał.



Platforma musi skupić się na budowaniu własnej tożsamości. Musi być silnym partnerem na opozycji. To, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia czy dwóch - myślę tutaj o losach liderów lewicy - zmienia polską scenę, także polską opozycję - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM europoseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.

Stoję twardo u boku Borysa Budki. Uważam, że to jest moment, kiedy musimy się skonsolidować i określić rolę PO - dodał rozmówca Marcina Zaborskiego.

Jak się ludzie czymś martwią i mają prośbę, żebyśmy porozmawiali to trzeba po prostu z nimi stanąć. Ja tak to potraktowałem. Stanąłem razem z ludźmi, którzy mają wątpliwości, chcą porozmawiać - tłumaczył w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bartosz Arłukowicz, pytany o to, dlaczego podpisał się pod listem grupy polityków nawołujących do zmian w PO. Jestem człowiekiem Platformy Obywatelskiej z krwi i kości - zapewnił.

My do KPRM-u też się wybieramy. Tylko nie wybieramy się po to, żeby zastukać do drzwi Dworczyka, tylko po to, żeby Dworczyka i Morawieckiego stamtąd na zawsze wyprosić. Bo to będzie dobre dla Polski - mówił europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

W programie padło też pytanie o to, czy powinno dojść dzisiaj do zmiany przewodniczącego PO. Jest to wykluczone - odpowiedział Arłukowicz. Dzisiaj musimy się konsolidować, z koleżankami i kolegami budować Platformę Obywatelską - dodał wiceprzewodniczący partii.

Arłukowicz skomentował też słowa byłego prezydenta, Bronisława Komorowskiego, który stwierdził, że PO zbyt mocno skręciła w lewo, żeby móc zabiegać o głosy elektoratu centroprawicowego, dlatego potrzebny jest na polskiej scenie politycznej projekt, który skutecznie będzie walczył o wyborców PiS-u. Słucham bardzo zmartwiony tego typu propozycji. Uważam, że najgorsza rzecz, jaka się może w Polsce wydarzyć, to przyjęcie scenariusza węgierskiego. Tam przez wiele lat partie opozycyjne mnożyły swoje byty, dyskutowały między sobą, zamiast z Orbanem. Skończyło się to tym, że Orban dziś ma autorytarną władze na Węgrzech, a partie opozycyjne dopiero teraz zaczynają współpracować, mając nadzieję, że wspólnie pokonają system, który zbudował Orban - powiedział wiceprzewodniczący PO.