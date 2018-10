Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Krobia, Zawiercie, Ciechanów, a może Skalbmierz? Jak w każdy wtorek na RMF24.pl rusza głosowanie na "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". Zdecydujcie, dokąd pojedziemy w najbliższą sobotę.

W tym tygodniu mamy dla Was między innymi dwie interesujące propozycje z województwa łódzkiego. Tomaszów Mazowiecki to 60-tysięczne miasto położone nad Pilicą w południowo-wschodniej części regionu. Warto zobaczyć tu przede wszystkim rezerwat "Niebieskie Źródła" oraz odwiedzić Groty Nagórzyckie, czyli labirynt podziemnych sal, korytarzy i wnęk w dawnej kopalni piasku kwarcowego. Obowiązkowym punktem na turystycznej mapie miasta jest również Skansen Rzeki Pilicy, gdzie zgromadzono między innymi wydobyte z dna rzeki niemieckie pojazdy pancerne.

Opoczno to druga w tym tygodniu propozycja z województwa łódzkiego. Miasto znane jest oczywiście z produkcji płytek ceramicznych. Wśród jego atrakcji na RMF24.pl wymieniacie również renesansowy zamek czy Dom Esterki, ukochanej króla Kazimierza Wielkiego.

Liczne kościoły i budynki związane z panowaniem na tych ziemiach Biskupów Poznańskich, przepiękne Muzeum Stolarstwa i Biskupizny - to już opis Krobi w Wielkopolsce, który przysłał do nas pan Michał. A może wolicie Śląskie? Zawiercie to - jak piszecie - brama na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Wśród wartych uwagi punktów na mapie tego miasta wymieniacie również hutę szkła czy źródła Warty w Kromołowie.

Miejski Browar, tajemniczy zamek, ciekawa historia - to z kolei krótki opis Ciechanowa na Mazowszu. Mamy także zgłoszenie ze Świętokrzyskiego. Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, zabytkowy układ urbanistyczny, jeden z nielicznych w Europie ćwierć kolisty plac Marii Skłodowskiej-Curie - takie atrakcje Skalbmierza położonego nad Nidzicą wymieniacie na RMF24.pl.

Na Wasze głosy czekamy do czwartkowego południa!

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?

By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!

Zapraszamy!