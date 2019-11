Mińsk Mazowiecki, Serock, Skalbmierz, Wołów, Wieruszów, a może Kock? W jednym z tych miast w najbliższą sobotę powstanie żółto-niebieskie miasteczko RMF FM. Do czwartku do południa możecie decydować, skąd nadamy kolejny odcinek naszego cyklu "Twoje Miasto".

W tym tygodniu mamy dla Was dwa zaproszenia z Mazowsza. Mińsk Mazowiecki znany jest przede wszystkim ze znajdującej się tutaj 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Jeśli zdecydujecie, że to właśnie tam pojedziemy, sprawdzimy także, dlaczego w mieście stanęła ławeczka Jana Himilsbacha i odwiedzimy tutejsze pałace.

Położony nad Jeziorem Zegrzyńskim Serock może się z kolei pochwalić Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich, gdzie poznać można dawne dzieje okolicy. Wartym uwagi miejscem jest również Grodzisko Barbarka, które dało początek miastu. Dodatkowo ze wzgórza rozpościera się widok na połączenie Bugu i Narwi.

Mamy także zgłoszenie ze Świętokrzyskiego. Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, zabytkowy układ urbanistyczny, jeden z nielicznych w Europie ćwierć kolisty plac Marii Skłodowskiej-Curie - takie atrakcje Skalbmierza położonego nad Nidzicą wymieniacie na RMF24.pl.

Wołów na Dolnym Śląsku to propozycja od pana Edwarda. Jak zaznacza, mieszkał tam i kończył liceum jedyny Polak w kosmosie Mirosław Hermaszewski. Nasz słuchacz przypomina też "skok stulecia" z 19 sierpnia 1962 roku, czyli napad na bank.

Jeśli zdecydujecie, że pojedziemy do Wieruszowa w Łódzkiem, sprawdzimy na pewno, skąd wziął się tam samolot z lat 60. Poszukamy też pozostałości zamku rycerskiego i przejdziemy się aleją dębów czerwonych.

Kock może się natomiast pochwalić malowniczym położeniem w dolinie Wieprza i pięknym klasycystycznym pałacem. To tutaj rozegrała się także ostatnia bitwa kampanii wrześniowej stoczona przez regularne polskie wojsko.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?

By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!