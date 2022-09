Najlepsza broda Norwegii należy do...Polaka! Pochodzący z Płońska, a mieszkający od kilku lat w Oslo, Radosław Jobski, zdobył główne nagrody na prestiżowym norweskim konkursie - najpierw zajął pierwsze miejsce w kategorii broda 20cm+, a potem wygrał rywalizację o najlepszą brodę w kraju.

Polak wygrał konkurs na najlepszą brodę w Norwegii / Radosław Jobski / Archiwum prywatne

Mieszkający od pięciu lat w Oslo Radosław Jobski zdobył w ubiegły weekend tytuł posiadacza najlepszej brody w Norwegii. To było jak rywalizacja z prawdziwymi wikingami - przyznaje Polak. Jobski zdobył nagrody w kategoriach "Broda 20 cm+" oraz "Najlepsza broda Norwegii w 2022 roku".

Konkurs "Norges Beste Skjegg" to prestiżowy konkurs na najlepszą brodę. Posiadacze imponujących zarostów przystąpili do konkursu pierwszy raz od 2019 roku. Rywalizacje toczyły się w kilku kategoriach. Oprócz wcześniej wspomnianych były to też między innymi - "Najlepsza ruda broda" czy "Najlepsze wąsy".

Jak dbać o mistrzowską brodę?

W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Jobski przyznaje, że dbanie o taką brodę nie jest łatwe. Samo zapuszczanie trwało od marca ubiegłego roku, ale do tego dochodzi jeszcze kilka kosmetyków, które trzeba stosować - dodaje.

Posiadacz najlepszej brody w Norwegii rytuał codziennej pielęgnacji zaleca rozpocząć od pójścia pod prysznic. Im dłuższa jest broda tym bardziej trzeba o nią dbać. Bardzo ważny jest szampon, później odżywka. Czasem można jeszcze dorzucić peeling. Fajnym rozwiązaniem jest też serum z aloesem - wyjaśnia Radosław Jobski, zwycięzca konkursu "Norges Beste Skjegg".