Rozstawienie i zmiana planów

Sukces niesie za sobą mnóstwo następstw. Przed startem sezonu Linette planowała wystąpić na turnieju w Hua Hin. To zawody rangi WTA 250, które rozpoczną się 30 stycznia. Polka grała w Australian Open na tyle długo i na tyle dobrze, że należy się jej teraz trochę odpoczynku. Półfinał wielkoszlemowego turnieju oznacza też ogromny skok w rankingu, a to z kolei oznacza, że Magda Linette może liczyć na rozstawienie w kolejnych turniejach. Rozstawione zawodniczki mają łatwiejszą drogę do dalszych etapów poszczególnych rozgrywek.

"Magda wycofuje się z turnieju w Tajlandii. Turniej w Indian Wells, w którym wystąpi, jest to dla niej już na pewno główny turniej. Patrząc na drabinkę, możemy liczyć na rozstawienie. Zatem nie będzie to już granie od pierwszej rundy, tylko od drugiej. W związku z tym jest to już konkretne przygotowanie pod konkretne turnieje. Tak jak robią to zawodniczki od pierwszego do dwudziestego miejsca w rankingu. To już jest ten najwyższy etap, oznaczający selekcjonowanie turniejów i przygotowywanie się pod dwie lub trzy imprezy w roku"- mówi Tomasz Linette ojciec polskiej tenisistki.

Teraz Magda spędzi kilka dni w Polsce, by później wybrać się do Kalifornii, gdzie czeka ją aklimatyzacja. Następnie w planach są dwa tygodnie przygotowań do kolejnych zawodów.

Turniej w Indian Wells rozpocznie się 8 marca.