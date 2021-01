Klemens Murańka skoczył na odległość 153 metrów i pobił rekord skoczni w Willingen podczas kwalifikacji do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata. W komplecie przeszła je siódemka Polaków. Murańka został sklasyfikowany na piątym miejscu, a wygrał Andrzej Stękała, który skoczył na odległość 152 metrów.

/ Friedemann Vogel / PAP/EPA

Zwycięzcą kwalifikacji do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen został Andrzej Stękała. Wylądował on na 152 metrze.

Najdalszy skok oddał jednak inny z biało-czerwonych. Klemens Murańka skoczył na odległość 153 metrów. To nowy rekord skoczni w Willingen.

Poprzedni rekord obiektu należał do Fina Janne Ahonena oraz Słoweńca Jurija Tepesa.



Murańka miał jednak kiepskie noty za styl i był 5.

Piotr Żyła 6., Dawid Kubacki 7., a Kamil Stoch 29.

W sobotnim konkursie wystąpią także pozostali z biało-czerwonych: Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł.

Piątkowe kwalifikacje toczyły się przy zmiennym wietrze.

Z tego powodu zawodnicy otrzymywali bardzo różne rekompensaty, zmieniano także belkę startową.



Tak jak w trzech poprzednich latach rywalizacja w Willingen toczy się także o dodatkową premię finansową. 15 tysięcy euro dostanie triumfator "Willingen Six", czyli ten, kto zgromadzi najwyższą notę łączną w obu konkursach indywidualnych oraz obu kwalifikacjach.

Za drugie miejsce przewidziano 10 tys., a za trzecie pięć.

We wcześniejszych latach ten minicykl nazywał się "Willingen Five", bo rozgrywano tylko jedne kwalifikacje.



W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Granerud prowadzi z dużą przewagą. Drugiego Niemca Markusa Eisenbichlera wyprzedza o 210 punktów. Trzeci Stoch traci do lidera już 345 pkt.