W meczu z Polską w trakcie mistrzostw Europy zdobył sześć punktów. Choć teraz oglądamy go koszulce reprezentacji Portugalii, to równie często można go zobaczyć w lekarskim kitlu. Hugo Gaspar to jeden z nielicznych sportowców, którym udaje się łączyć karierę zawodnika z karierą medyczną. O wyzwaniach, z którymi mierzył się w szpitalnych salach i na boisku opowiedział Nicole Makarewicz, dziennikarce z redakcji RMF24.pl.

REKLAMA