Wisła Kraków poinformowała, że nowym trenerem pierwszej drużyny został Radosław Sobolewski. Zastąpił na tym stanowisku Jerzego Brzęczka, który podał się do dymisji. Umowa z nowym szkoleniowcem będzie obowiązywać do 30 czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia w momencie awansu do PKO Bank Polski Ekstraklasy.

Radosław Sobolewski / Łukasz Gągulski / PAP Radosław Sobolewski urodził się 13 grudnia 1976 roku w Białymstoku, gdzie w miejscowej Jagiellonii rozpoczął przygodę z futbolem. W jego piłkarskim CV widnieją także takie kluby, jak Wisła Płock, Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Wisła Kraków czy Górnik Zabrze. Sobolewski jest wieloletnim piłkarzem i kapitanem krakowskiego klubu, z którym w latach 2005-2013 wywalczył cztery tytuły mistrzowskie. Dotychczas pod Wawelem pracował jako asystent Dariusza Wdowczyka, Kiko Ramíreza, Joana Carrillo i Macieja Stolarczyka. Przez chwilę sprawował również opiekę nad pierwszym zespołem. Od 14 lutego współtworzył sztab szkoleniowy Jerzego Brzęczka.



W latach 2019-2021 Sobolewski był trenerem pierwszej drużyny Wisły Płock, którą poprowadził w 62 spotkaniach. Odniósł w nich 22 zwycięstwa, 15-krotnie zremisował i zanotował 25 porażek, zdobywając średnio 1,31 pkt na mecz.

W poniedziałek rano krakowski klub poinformował, że funkcję trenera przestał pełnić Jerzy Brzęczek. Dymisja szkoleniowca została przyjęta przez włodarzy Białej Gwiazdy. Brzęczek prowadził Wisłę od 14 lutego. W międzyczasie nie udało mu się utrzymać zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tegoroczny sezon 1. ligi jest nieudany dla piłkarzy Wisły. Biała Gwiazda zajmuje dopiero 9. miejsce z dorobkiem 17 punktów. Kolejne spotkanie piłkarze Wisły rozegrają w piątek z ŁKS Łódź.