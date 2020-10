​Jeden z piłkarzy Cracovii miał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. To efekt badań, jakie przeprowadzono w krakowskim klubie w ubiegły piątek.

Jak zapewniły władze Cracovii zakażony zawodnik został odizolowany, a klub wdrożył zalecenia sanepidu oraz Zespołu Medycznego PZPN. Jednocześnie poinformowano, że we wtorek zostaną przeprowadzone kolejne testy.



Cracovia w piątek o godz. 20.15 ma rozegrać w Warszawie mecz o Superpuchar z mistrzem Polski - Legią. Spotkanie to, na chwilę obecną, nie jest zagrożone.



Pierwotnie mecz o Superpuchar miał się odbyć 9 sierpnia, ale wówczas nie doszedł on do skutku ze względu na przypadek zakażenia koronowirusem u jednego z członków sztabu warszawskiego zespołu.



Cracovia zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli ekstraklasy. W ostatnim meczu ligowym przegrała w piątek na wyjeździe 1:3 ze Śląskiem Wrocław.