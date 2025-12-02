​Sportowy, piłkarski świat patrzy na Waszyngton. To tam już w piątek odbędzie się losowaniu grup mistrzostw świata 2026. Ceremonia będzie miała miejsce w Kennedy Center, czyli John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Zbliża się losowanie grup mistrzostw świata 2026. Paweł Żuchowski z Waszyngtonu RMF FM

To narodowe centrum sztuk widowiskowych w Waszyngtonie, otwarte w 1971 roku. Jest to jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych w Stanach Zjednoczonych, oferująca szeroki repertuar koncertów, przedstawień teatralnych, operowych i baletowych.

FIFA nie zapłaci ani dolara

Do połowy grudnia centrum sztuk będzie miejscem imprez związanych z losowaniem grup mistrzostw świata 2026. FIFA nie zapłaci za wynajem obiektu ani dolara - decyzja o udostępnieniu budynku bezpłatnie zapadła po osobistej interwencji prezydenta Donalda Trumpa, któremu bardzo spodobał się puchar:

Czy mogę go zatrzymać? - mówił prezydent.

Może pan - odpowiedział szef FIFA.

Nie oddamy go. Nie oddamy. To poważna sprawa. Dobrze tu pasuje. Można by go powiesić na ścianie, tuż pod aniołem. Pasuje idealnie. Jest piękny. To naprawdę piękny kawałek złota.

Prezydent widziałby go w Gabinecie Owalnym.

Losowanie grup – początek mundialowych emocji

W Kennedy Center trwają przygotowania do piątkowej uroczystości. Losowanie to moment, kiedy cały piłkarski świat będzie patrzył na Waszyngton - to początek drogi do mundialu 2026: poznanie rywali, planowanie podróży, wyobrażanie sobie "grup śmierci", marzeń o finale.

Przez niemal trzy tygodnie większość przestrzeni Kennedy Center - w tym główne sale koncertowe - zostanie oddana w ręce organizatorów piłkarskiego wydarzenia. Narodowa Orkiestra Symfoniczna musiała przełożyć swoje koncerty, a zaplanowany pokaz muzyki z filmu "Kevin sam w domu" przeniesiono do innej sali.

Od czasu, gdy Trump przejął kontrolę nad Kennedy Center, liczba widzów dramatycznie spadła, część artystów zapowiedziała bojkot, a instytucja zmaga się ze spadkiem sprzedaży biletów i zwolnieniami pracowników.

W lutym tego roku Donald Trump odwołał członków zarządu Kennedy Center i sam mianował się jego przewodniczącym - jako pierwszy prezydent USA w historii. Losowanie grup w Kennedy Center ma być promocją tego miejsca.