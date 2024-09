Norweska Agencja Antydopingowa (ADNO) przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów wezwała na testy kilku piłkarzy reprezentacji, z Erlingiem Haalandem na czele. Na liście znalazły się przy tym nazwiska dwóch sław krajowego futbolu, które od dawna... nie żyją.

Piłkarze reprezentacji Norwegii / Javad Parsa / PAP/EPA

Jak poinformował selekcjoner Norwegów Stale Solbakken, do kontroli zostali wytypowani m.in. najlepszy w historii strzelec drużyny narodowej Joergen Juve oraz inny znakomity przed laty zawodnik Einar Gundersen. Sęk w tym, że pierwszy z nich zmarł w 1983 roku, a drugi 21 lat wcześniej.

Na kontrolę wezwano również Oscara Bobba z Manchesteru City, który na mecze LN z Kazachstanem i Austrią nie znalazł się w kadrze z powodu kontuzji.

Wczoraj odwiedzili nas pracownicy Antidoping Norge. Kilka wybranych do testów i odczytanych nazwisk wzbudziło nasze zdziwienie. Zapytaliśmy kontrolerów, czy przypadkiem nie jesteśmy w programie "Ukryta kamera" - relacjonował selekcjoner, który spekulował, że prawdopodobnie do wytypowania piłkarzy do kontroli ktoś posłużył się listą najlepszych strzelców w historii norweskiej kadry i stąd ta pomyłka.

Einar i Joergen zostali wybrani trochę za późno. Ich testy byłyby raczej negatywne - żartował szkoleniowiec i przyznał, że kadrowicze i związek potraktowali całe zamieszanie z humorem.

ADNO później przyznała się do niezręczności. Nie ma żadnej wątpliwości, że popełniono poważny błąd - przekazał agencji informacyjnej NTB rzecznik prasowy ADNO.