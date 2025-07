Skandal na prestiżowym wyścigu kolarskim Tour de France. Zespół Cofidis przekazał, że przed drugim stracił 11 rowerów. Drogocenny sprzęt został skradziony w nocy z ciężarówki tej znanej zawodowej ekipy.

Tour de France / PAP/EPA/MARTIN DIVISEK / PAP/EPA

Straty zespołu są spore. Z szacunków wynika bowiem, że każdy z tych rowerów kosztował 13 tysięcy euro.

Oświadczenie

Cofidis opublikował oświadczenie w tej sprawie.

"Wyważono drzwi do naszej warsztatowej ciężarówki, a 11 rowerów LOOK Cycle zostało skradzionych, pomimo zastosowanych środków bezpieczeństwa" - przekazali kolarze, stanowczo potępiając to zdarzenie.

Zespół wezwał sprawców zuchwałej kradzieży do zachowania "odpowiedzialności".

Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

Pomimo utraty tylu rowerów Cofidis miał wystarczająco dużo sprzętu, żeby jego kolarze mogli kontynuować występy w Tour de France.