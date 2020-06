Dwóch jamajskich bobsleistów trenuje pchając Mini Coopera po ulicy. Zimą zawodnicy startowali na zawodach w Innsbrucku, ale pandemia koronawirusa spowodowała, że nie mogli wrócić do swojego kraju i utknęli w Europie. Ich celem jest zakwalifikowanie się na zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie, które odbędą się w 2022 roku.

Nietypowy trening jamajskich bobsleistów. "Wszystkie siłownie i obiekty sportowe zostały zamknięte. Musieliśmy więc wymyślić własne sposoby" RUPTLY / X-news

Przyleciałem z Jamajki do Europy, do Austrii, aby wziąć udział w wyścigu bobslejowym. Potem zgodnie z planem pojechałem do Wielkiej Brytanii, aby trenować z Shanwayne’m latem - powiedział Nimroy Turgott.

W tym momencie jesteśmy bardzo zdeterminowani i koncentrujemy się na naszym celu. Tak wymyśliliśmy ten piękny plan pchania samochodu. Przegapiliśmy ostatnie igrzyska olimpijskie. Do kwalifikacji zabrakło nam tylko jednego miejsca. Wykorzystujemy to rozczarowanie jako motywację do działania - dodał bobsleista.