W duńskim klubie piłkarskim Broendby IF wprowadzono nietypowy zakaz noszenia białych ubrań na tydzień przed derbowymi spotkaniami z FC Kopenhaga. Za naruszenie zasad grozi kara finansowa.

Mecz Broendby IF - FC Kopenhaga (zdjęcie z 1 kwietnia 2024 r.) / IMAGO/Gonzales Photo/Rune Mathiesen/Imago Sport and News / East News

Wewnętrzne przepisy klubu Broendby IF zakazują - na tydzień przed derbowymi meczami piłkarskimi z FC Kopenhaga - ubierania się na biało. Powodem są właśnie białe stroje rywala, w których klub gra u siebie na stadionie Parken. To właśnie na tym obiekcie w niedzielę odbędą się najbliższe derby.

Ten zakaz został wprowadzony przed kilkoma laty.

Za każdy element stroju w tym kolorze podczas tygodnia poprzedzającego mecz wymierzana jest kara finansowa.

Zakazana nawet bielizna

Za egzekwowanie zakazu odpowiedzialny jest 44-krotny reprezentant Danii Daniel Wass, który wyjaśnił, że zakazane są nie tylko białe koszule czy spodnie, lecz każdy najmniejszy element stroju, nawet bielizna, aby "nie kusić losu przed tak ważnymi meczami".

Biały to kolor naszego odwiecznego wroga, więc jest w naszym klubie przed meczami z nim surowo zakazany. Jest to nasze wewnętrzne porozumienie i obejmuje wszystkich piłkarzy, działaczy i osób zatrudnionych w klubie. Kara jest wymierzana natychmiast. Co ciekawe, nasz system przejęli również kibice, tak że w naszej dzielnicy Kopenhagi podczas tygodnia przed derbami ten kolor nie istnieje - podkreślił Wass na łamach dziennika "Ekstrabladet".