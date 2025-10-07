Magdalena Fręch pokazała ogromną wolę walki i determinację, pokonując wyżej notowaną Weronikę Kudermetową w pierwszej rundzie turnieju WTA w Wuhan. Polka zwyciężyła po trzysetowym pojedynku 6:3, 2:6, 6:3 i już wie, z kim zmierzy się w kolejnym meczu.

/ Shutterstock

Spotkanie trwało dwie godziny i 37 minut. W światowym rankingu Polka jest 53., a Kudermietowa 29. pozycji.

Mocny początek Fręch i odpowiedź Kudermetowej

Rywalizacja Magdaleny Fręch z Weroniką Kudermetową od początku zapowiadała się emocjonująco. Polka, która w rankingu WTA plasuje się 24 pozycje niżej od Rosjanki, rozpoczęła spotkanie bardzo pewnie. Już w szóstym gemie pierwszego seta przełamała serwis rywalki, wychodząc na prowadzenie 4:2. Skuteczna gra przy własnym podaniu oraz mniejsza liczba niewymuszonych błędów pozwoliły jej wygrać pierwszą partię 6:3.

Drugi set był znacznie bardziej wyrównany. Kudermetowa poprawiła swoją grę i już w czwartym gemie przełamała Polkę, obejmując prowadzenie 3:1. Fręch miała szansę na odrobienie strat, jednak nie wykorzystała breakpointa. Rosjanka utrzymała przewagę i doprowadziła do wyrównania, wygrywając seta 6:2.

Decydujący set na korzyść Polki

Po krótkiej przerwie spowodowanej upałem zawodniczki wróciły na kort. Kudermetowa ponownie przełamała Fręch w czwartym gemie, wychodząc na prowadzenie 3:1. Polka jednak nie zamierzała się poddawać. Po zaciętej walce doprowadziła do przełamania powrotnego, a następnie wygrała trzy kolejne gemy, obejmując prowadzenie 4:3. Do końca meczu nie oddała już inicjatywy i zwyciężyła 6:3.

W drugiej rundzie turnieju w Wuhan Magdalena Fręch zmierzy się z Karoliną Muchovą rozstawioną z numerem 12. Czeszka to kolejna wymagająca przeciwniczka, jednak Polka udowodniła już, że potrafi walczyć z faworytkami i wyjść zwycięsko z trudnych sytuacji.

Rok temu Polka dotarła w Wuhan do ćwierćfinału. Jeśli odpadnie w drugiej rundzie, to nie obroni zdobytych wówczas punktów i w rankingu obsunie się w okolice 70. miejsca.