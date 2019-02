Z wraku awionetki, którą lecieli argentyński piłkarz 28-letni Emiliano Sala i 59-letni pilot David Ibbotson, wydobyto ciało - poinformował Reuters w czwartek powołując się na Biuro Dochodzeń w Sprawie Wypadków Lotniczych (AAIB).

Łódź podwodna wykonała zdjęcia wraku / Handout / PAP/EPA

Wcześniej AAIB potwierdziła, że odnaleziono wrak zaginionego dwa tygodnie temu nad Kanałem La Manche samolotu, na którego pokładzie znajdowali się 28-letni piłkarz Cardiff City oraz 59-letni pilot David Ibbotson.

Sala, czołowy napastnik ligi francuskiej, przeszedł z FC Nantes do Cardiff City za 17 mln euro. 21 stycznia Argentyńczyk leciał z Francji, aby dołączyć do klubu z Walii. Samolot Piper Malibu zniknął z radarów kilkanaście minut po starcie. Wcześniej pilot nie zgłaszał żadnych problemów technicznych.

Wrak został odnaleziony przez prywatną firmę detektywistyczną.



Dwa dni po zaginięciu maszyny policja z wyspy Guernsey poinformowała rodziny pasażera i pilota, że poszukiwania samolotu zostały zakończone. Później, dzięki funduszom zebranym przez rodzinę i fanów w internecie, wznowiono akcję.



Argentyńskie media donosiły, że Sala wysłał do rodziny wiadomość przez aplikację telefoniczną, w której napisał: "Jestem przerażony. Lecę samolotem, który wygląda, jakby się miał za chwilę rozpaść".