Wayne Rooney, były kapitan i najlepszy strzelec w historii piłkarskiej reprezentacji Anglii, pożegna się oficjalnie z kibicami 15 listopada w towarzyskim meczu na Wembley przeciw USA. Tak jak spekulowały wcześniej media, otrzymał powołanie od trenera Garetha Southgate'a.

Wayne Rooney / Peter Byrne / PAP/EPA

33-letni Rooney, były napastnik Evertonu i Manchesteru United, karierę w drużynie narodowej zakończył w sierpniu 2017 roku. Obecnie gra w zespole ligi MLS - D.C. United.

W reprezentacji wystąpił w 119 meczach i zdobył 53 bramki.

Dyskusja o tym, jak pożegnać (Rooney'a - PAP) trwała przez 12 miesięcy. W końcu mamy okazję uczynić to na Wembley i podziękować mu za to, co zrobił dla reprezentacji. Myślę, że wszyscy zawodnicy, byli i obecni, doceniają jego wkład - powiedział trener Southgate.

(az)