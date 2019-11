Robert Lewandowski zdobył dwie bramki, przyczyniając się do zwycięstwa obrońców tytułu nad Borussią Dortmund 4:0 w hicie niemieckiej ekstraklasy. Polak trafił do siatki w każdej z 11 kolejek i do tej pory w tym sezonie zdobył już 16 goli.

REKLAMA