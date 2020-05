Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zdobył się na bardzo osobiste wyznanie na Twitterze. Napisał, że w dzieciństwie był molestowany seksualnie.

Michał Listkiewicz / Leszek Szymański / PAP

Do dyskusji o molestowaniu doszło przy okazji premiery filmu Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało", do której ma dojść dzisiaj w TVP. Dokument ma opowiadać o środowisku celebrytów, w którym miało dochodzić do molestowania seksualnego dzieci.

Listkiewicz napisał: "A pedofilia wśród celebrytów jest mniej odrażająca? Jako dziecko byłem molestowany przez księdza i znanego aktora, oba wspomnienia są równie traumatyczne, mimo że do najgorszego nie doszło".

Michał Listkiewicz zaczynał jako dziennikarz, a następnie został sędzią. W 1990 roku sędziował na mistrzostwach świata we Włoszech, pełnił rolę asystenta w czasie finału turnieju.

W latach 1999-2008 był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.