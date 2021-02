Zespół Tampa Bay Buccaneers po raz drugi w historii został mistrzem ligi futbolu amerykańskiego NFL. W niedzielnym Super Bowl na własnym stadionie pokonał broniących tytułu Kansas City Chiefs 31:9. Z siódmego mistrzostwa cieszył się rozgrywający Buccaneers - Tom Brady.

Nieznacznie większe szanse na zwycięstwo dawano Chiefs, a tak wyraźnego zwycięstwa Buccaneers chyba nikt się nie spodziewał. Co prawda pierwsze punkty zdobyli obrońcy tytułu, po udanym kopnięciu z 31 jardów, ale później dominowali "Korsarze".



Po dwóch przyłożeniach Roba Gronkowskiego i jednym Antonio Browna gospodarze schodzili na przerwę, prowadząc 21:6. W drugiej połowie kontynuowali świetną grę i nie dali rywalom najmniejszych szans na odwrócenie losów meczu.



Brady po raz piąty w karierze został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) Super Bowl. Zostaliśmy mistrzami świata i nikt nam już tego nie odbierze. W kolejnym sezonie wrócimy - zapowiedział zapytany, czy będzie kontynuował karierę.



Brady w niedzielę dołożył kolejny element do swojego niesamowitego, sportowego dziedzictwa. 43-latek już wcześniej nazywany był najlepszym zawodnikiem NFL wszech czasów. Buccaneers wzmocnił przed ostatnim sezonem. Całą wcześniejszą karierę spędził w New England Patriots. Zespół z nim w składzie w dziesięciu występach sześciokrotnie wygrał Super Bowl. Siedmioma pierścieniami mistrzowskimi, które ma Brady, nie może się pochwalić nie tylko żaden inny zawodnik, ale nawet żaden klub.



Patrick Mahomes /GARY BOGDON /PAP/EPA

Rozgrywający Chiefs Patrick Mahomes to wschodząca gwiazda. W niedzielę jednak doświadczył najdotkliwszej porażki w karierze.



Ciężko jednak winić jedynie 25-latka za tę klęskę. Koledzy z drużyny nie zrobili wiele, aby mu pomóc. Linia ofensywna Chiefs nie potrafiła spowolnić obrońców Buccaneers nacierających na Mahomesa. W efekcie ten musiał podawać pod presją i niekiedy wręcz w ekwilibrystycznych pozycjach. W dodatku odbiorcy mieli problemy z łapaniem piłki.



Zespół z Kansas City mógł zostać pierwszym od 16 lat, który mistrzostwo wywalczył dwa razy z rzędu. W 2004 i 2005 roku z tytułu cieszył się nie kto inny, tylko Brady i Patriots.



Pierwszy raz zdarzyło się, że Super Bowl został rozegrany na stadionie jednej z rywalizującej w nim drużyn. Gospodarze finału wybierani są z kilkuletnim wyprzedzeniem. Już dziś wiadomo, że w 2025 roku mecz odbędzie się w Nowym Orleanie.





Artystyczną gwiazdą Super Bowl był The Weeknd / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Buccaneers w finale grali po raz drugi w historii. W 2003 roku pokonali Oakland Raiders z Sebastianem Janikowskim w składzie 48:21. Chiefs natomiast w Super Bowl wystąpili czwarty raz. Tytuły świętowali w pięćdziesięcioletnich odstępach - w 1970 i 2020 roku.