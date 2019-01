Kamil Stoch zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. W finałowej serii Polak wynikiem 148,5 m ustanowił rekord obiektu. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft.

Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

PŚ w skokach. Stoch drugi w kwalifikacjach w Sapporo Kamil Stoch zajął drugie miejsce w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Najlepszy był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi, lider klasyfikacji generalnej cyklu. W 1. serii wystąpi komplet sześciu Polaków. czytaj więcej

Walczący z przeziębieniem Stoch oszczędzał w Sapporo siły. Nie wziął udziału w piątkowym treningu, podobnie jak w sobotniej serii próbnej. W pierwszej serii konkursu miał najlepsze warunki wietrzne, a uzyskane 133 metry wystarczyły do szóstej pozycji. W drugiej serii Polak oddał niesamowicie daleki skok. Leciał wysoko - nad zeskokiem, mijając punkt K oraz rozmiar skoczni. Lądował na dwie nogi już prawie na wypłaszczeniu zeskoku. Po lądowaniu złapał się za serce i odetchnął, bo takie skoki bywają naprawdę niebezpieczne.



Sędziowie odjęli Stochowi sporo punktów za styl, co jednak nie przeszkodziło mu w objęciu prowadzenia. Chwilę później w nieco gorszych warunkach Czech Roman Koudelka osiągnął 137 m, co sprawiło, że jury zdecydowało się obniżyć belkę startową o dwie pozycje. To już na starcie dało 7,4 pkt skaczącemu jako następny Kraftowi. Austriak, który przed tygodniem był najlepszy w Zakopanem, uzyskał 137 m, otrzymał bardzo wysokie noty za styl i zmienił Stocha na prowadzeniu.



Nie zdołał ich wyprzedzić trzeci na półmetku Słoweniec Timi Zajc. Nieudaną próbę miał Kobayashi, który skoczył jedynie 123,5 m i było jasne, że Stoch po raz 63. w karierze stanie na podium pucharowego konkursu.

Trzecie miejsce zajął prowadzący po pierwszej serii Robert Johansson. W finale przy dość korzystnym wietrze wylądował 14 metrów bliżej i to było za mało, by odnieść drugie zwycięstwo w karierze.



Piotr Żyła po dwóch dość równych próbach (127,5 i 123,5 m) zajął 11. miejsce, a 15. był Dawid Kubacki, który w pierwszej serii trafił na najmniej korzystny wiatr spośród całej czołowej "30" i po skoku na 114,5 m plasował się na 25. pozycji. W drugiej jednak osiągnął 14,5 m więcej i miał czwarty wynik punktowy finału.



Z biało-czerwonych punktował jeszcze 27. Stefan Hula. Jakub Wolny uzyskał 116 m i zajął 35. lokatę, a zupełnie nie udał się skok Maciejowi Kotowi, który miał problemy w locie, skrócił próbę lądując na 92. metrze i zamknął rywalizującą "50".

Kobayashi nadal wyraźnie prowadzi w PŚ. Ma 1173 pkt i Stocha wyprzedza o 469. Do Polaka na 23 zbliżył się Kraft, który w sześciu ostatnich zawodach indywidualnych pięć razy stanął na podium, a raz był czwarty. Kolejne miejsca zajmują Żyła i Kubacki.



Wyniki:



1. Stefan Kraft (Austria) 270,1 pkt (132,0/137,0 m)

2. Kamil Stoch (Polska) 260,3 (133,0/148,5)

3. Robert Johansson (Norwegia) 256,7 (141,0/127,0)

4. Roman Koudelka (Czechy) 252,7 (134,0/137,0)

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 250,5 (131,0/123,5)

6. Timi Zajc (Słowenia) 247,9 (140,0/127,0)

7. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 236,9 (135,5/130,0)

8. Daniel Huber (Austria) 233,9 (137,0/125,0)

9. Stephan Leyhe (Niemcy) 232,8 (131,5/126,0)

10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 232,6 (133,0/130,0)

11. Piotr Żyła (Polska) 226,0 (127,5/123,5)

...

15. Dawid Kubacki (Polska) 219,4 (114,5/129,0)

27. Stefan Hula (Polska) 187,4 (122,5/116,5)

35. Jakub Wolny (Polska) 91,2 (116,0)

50. Maciej Kot (Polska) 37,1 (92,5)



Klasyfikacja PŚ (po 15 z 28 konkursów):



1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1173 pkt

2. Kamil Stoch (Polska) 704

3. Stefan Kraft (Austria) 681

4. Piotr Żyła (Polska) 627

5. Dawid Kubacki (Polska) 570

6. Stephan Leyhe (Niemcy) 534

7. Robert Johansson (Norwegia) 513

8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 456

9. Karl Geiger (Niemcy) 425

10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 400

...29. Jakub Wolny (Polska) 97

35. Stefan Hula (Polska) 47



50. Maciej Kot (Polska) 14

62. Paweł Wąsek (Polska) 4



Klasyfikacja Pucharu Narodów:



1. Polska 2763 pkt

2. Niemcy 2686

3. Japonia 2096

4. Austria 1901

5. Norwegia 1612

6. Słowenia 1203