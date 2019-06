Były piłkarz Manchesteru United Wayne Rooney zdobył w środę bramkę z własnej połowy, a jego DC United pokonało u siebie Orlando City 1:0. 33-letni Anglik w 38 występach w amerykańsko-kanadyjskiej lidze MLS strzelił 21 goli.

Rooney na listę strzelców wpisał się w 10. minucie. Przy wyprowadzaniu kontrataku spostrzegł, że bramkarz rywali stoi przed własnym polem karnym i z ponad 60 metrów zdołał go pokonać.



Seniorską karierę rozpoczął w 2002 roku w Evertonie. W 2004 trafił do Manchesteru United, gdzie spędził 13 sezonów. Z "Czerwonymi Diabłami" pięć razy wywalczył tytuł mistrza Anglii, a w 2008 roku triumfował w Lidze Mistrzów. Jest najlepszym strzelcem w historii tego klubu, podobnie jak w przypadku reprezentacji Anglii. W 2017 roku powrócił do Evertonu, a w czerwcu 2018 przeniósł się do drużyny z Waszyngtonu.