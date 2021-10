Maja Włoszczowska poinformowała na Facebooku, że ktoś skradł jej rowery. Polska kolarka górska prosi o pomoc.

Dwukrotna wicemistrzyni olimpijska poinformowała o przykrym zdarzeniu na Facebooku:

Skradziono moje rowery. Bardzo proszę o udostępnianie posta najszerzej jak się da. W nocy z piątku na sobotę złodzieje włamali się do budynku w Jeleniej Górze (Cieplice) i wyłamali drzwi wszystkich komórek lokatorskich. Jedna z nich to moja rowerownia . Rowery niesprzedawalne. Dwa czarne hardtaile: KROSS Level. Jeden ze złotymi zdobieniami - na nim wygrałam Puchar Świata w Val di Sole. Drugi - całkowicie czarny z charakterystyczną sztycą JBG2. Trzeci rower to KROSS Earth (full). Na amortyzatorach DT Swiss - czytamy we wspisie.

Włoszczowska zamieściła zdjęcia rowerów, które padły łupem złodziei.



Kolarka zwróciła się do sprawców kradzieży: Drodzy złodzieje. Koniec kariery nie oznacza, że przestaję jeździć na rowerze. Mam nadzieję, że sumienie, a prędzej argument, że nikt tych rowerów nie kupi, sprawi, że porzucicie je w miejscu, gdzie władze będą mogły je odnaleźć.