Komitet Wykonawczy UEFA cofnął ograniczenie liczby widzów do 30 procent pojemności stadionu podczas meczów rozgrywanych pod szyldem tej organizacji piłkarskiej. Decyzję w sprawie dopuszczonej liczby publiczności mają podejmować władze lokalne lub krajowe.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Ograniczenie do 30 procent zapełnienia trybun UEFA wprowadziła 1 października ubiegłego roku w związku z Covid-19.

Komitet Wykonawczy zdecydował, że ​w świetle faktu, iż każda z 55 federacji członkowskich znajduje się w innej sytuacji jeśli chodzi o walkę z pandemią, to taki limit nie jest już potrzebny, a decyzja o liczbie dozwolonych widzów powinna podlegać wyłącznej odpowiedzialności właściwych władz lokalnych lub krajowych - zaznaczono w środowym komunikacie.



Zniesiono również zakaz uczestniczenia kibiców w meczach futsalu.



Zachowano zaś wcześniejsze ustalenia dotyczące zakazu obecności kibiców drużyn przyjezdnych. Uzasadniono to obowiązującymi ograniczeniami w podróżowaniu oraz celem, którym jest wprowadzenie "rozsądnych i odpowiedzialnych zasad minimalizacji ryzyka związanego z Covid-19".



Obowiązuje to do czasu przed finałami rozgrywek klubowych, które odbędą się w maju 2021 roku - wskazano.



W środowym komunikacie wspomniano również o utrzymaniu obowiązującego już wcześniej przepisu, który zezwala na dokonywanie w trakcie spotkania pięciu zmian. W związku z tym ma on mieć zastosowanie podczas tegorocznych mistrzostw Europy, finałowych meczów Ligi Narodów oraz pojedynków barażowych.