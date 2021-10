We wtorkowy poranek Rafał Sonik pokonał dojazdówkę do odcinka specjalnego i… dalej już nie pojechał. W quadzie dziewięciokrotnego zdobywcy Pucharu Świata doszło do niespodziewanej awarii, która uniemożliwiła mu kontynuowanie jazdy. Krakowianin po usunięciu usterki będzie mógł stanąć na starcie piątego, ostatniego etapu Rajdu Maroka, ale stracił szansę na dobry wynik.

