Piotr Hercog, zawodnik z Kudowy Zdroju wygrał Moab Endurance Run - górski ultramaraton przez pustynię, skały i kaniony. Długość trasy wynosiła 380 kilometrów. Polak pokonał ją w 60 godzin, 14 minut i 47 sekund.

Bieg niesamowity. To jest dla mnie nowe wyzwanie, nowe miejsce. Uwielbiam takie biegi, które wnoszą coś nowego, a to był najdłuższy bieg w moim życiu - powiedział Piotr Hercog na mecie podczas transmisji na żywo na oficjalnym Facebooku Moab Endurance Run.





W trakcie biegu myślałem: na co mi to było? Kryzys przychodzi i człowiek myśli: po co mi to? Ale jest satysfakcja, że się pokonało własne słabości. Z jedne z strony ulga, z drugiej satysfakcja - powiedział mistrz w rozmowie z dziennikarzami RMF FM.

W Moab 240 Endurance Run rozgrywanym w stanie Utah wystartowało 153 zawodników z kilkunastu krajów. Piotr Hercog był jedynym Polakiem.

Już wcześniej startował on w wielu prestiżowych "stumilówkach", zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce takich biegów jak UTMB, UTMF, czy wygrywając Ultra Fiord przed rokiem.

W czasie wyścigu zawodnicy mieli do dyspozycji na trasie 16 punktów odżywczych. Poza dystansem największą trudnością dla uczestników była pogoda i wysokość.

W ubiegłym roku zawody wygrał Courtney Dauwalter z czasem 57:55:13, drugi był Sean Nakamura - 67:50:10, a trzeci Michael Knight - 68:26:38.

