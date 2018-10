"Wierzyłem do końca, że jesteśmy w stanie wygrać. Zawsze tak robię. Ale nawet, gdybyśmy zremisowali czy przegrali, niczego by to w naszej drodze do +dorastania+ nie zmieniło. A to długa droga, by jak najlepiej przygotować się do eliminacji i później do występu w mistrzostwach Europy" - stwierdził trener reprezentacji Włoch Roberto Mancini po wygranym spotkaniu z Polską (1:0).

