Za nami trzecie spotkanie reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Podopieczni Jerzego Brzęczka przegrali z Włochami 0:1, a to oznacza, że spadną z elitarnej Dywizji A rozgrywek. Nie tylko wynik był rozczarowujący: również gra naszych kadrowiczów pozostawiała wiele do życzenia... Który z nich zasłużył na największą krytykę? Zapraszamy do głosowania w sondzie i komentowania pod artykułem!

REKLAMA