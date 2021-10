Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa, u którego w środę potwierdzono zakażenie Covid-19, czuje się dobrze - zapewnił menadżer portugalskiego szkoleniowca Hugo Cajuda.

Paulo Sousa / Józef Polewka / RMF FM

Jak wyjaśnił sportowy agent, Sousa leczy się po zakażeniu koronawirusem na terenie Portugalii.



“Paulo czuje się dobrze. Jego powrót do zdrowia przebiega pomyślnie" - poinformował Cajuda, zapowiadając, że selekcjoner Polski będzie obecny na rozpoczynającym się 8 listopada zgrupowaniu kadry w Hiszpanii.

Selekcjoner dołączy do zgrupowania po odbyciu izolacji