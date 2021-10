Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał akt uznania polskiego obywatelstwa dla 24-letniego piłkarza Aston Villi Matty'ego Casha. Taką informację przekazał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

Matthew Cash / Lindsey Parnaby / POOL / PAP/EPA

"Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za piątkowe spotkanie, w efekcie którego Wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisał dziś akt uznania obywatelstwa RP dla Matty'ego Casha. Cieszymy się, że zawodnik będzie wkrótce do dyspozycji selekcjonera Paulo Sousy" - napisał na Twitterze szef PZPN Cezary Kulesza.



Trener reprezentacji Polski Paulo Sousa nie ukrywał, że zależy mu na wejściu Casha do kadry. Piłkarz będzie już do jego dyspozycji na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata 22 z Andorą i Węgrami.

Matty Cash to urodzony w Slough pod Londynem boczny obrońca, mogący występować również jako skrzydłowy. Jego matka jest Polką. Do 2020 roku Cash grał w Nottingham Forest, skąd przeszedł do Aston Villi.

Wejście Casha do reprezentacji Polski może być najciekawszym debiutem w piłkarskiej kadrze od lat. W przeszłości po zawodników urodzonych poza Polską, ale związanych z naszych krajem sięgał chętnie Franciszek Smuda. To za jego kadencji szansę w reprezentacji dostali: Ludovic Obraniak, Damien Perquis czy Eugen Polanski. W biało-czerwonych barwach, ale już z innych powodów zagrali także Emmanuel Olisadebe czy Roger Guerreiro.