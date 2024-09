Rafał Czuper zdobył w Paryżu złoty medal igrzysk paralimpijskich w tenisie stołowym w kategorii MS2. Wcześniej brązowy medal w tenisie stołowym w klasie łączonej WS1-2 zdobyła Dorota Bucław.

Rafał Czuper / Polski Komitet Paralimpijski PKPar / PAP

Rafał Czuper ze złotym medalem igrzysk paralimpijskich w tenisie stołowym w kategorii MS2. W finale Polak zwyciężył Czecha Jiriego Suchanka 3:1 (11:6, 8:11, 11:8, 11:6).

Mecz trwał 31 minut.

W środowym półfinale Czuper wyeliminował Cha Soo-yong Cha (Korea Płd.) 3:1 (3:11, 14:12, 11:8, 13:11).

Drogę na podium rozpoczął od wygrania w 1/8 finału z Francuzem Julienem Michaudem 3:0 (11:5, 11:8, 11:70, a w ćwierćfinale okazał się lepszy od Włocha Federico Crosary 3:1 (11:6, 12:14, 11:3, 11:4).

Brąz dla Doroty Bucław

Wcześniej w czwartek brązowy medal w tenisie stołowym w klasie łączonej WS1-2 zdobyła Dorota Bucław, która w półfinale przegrała z Włoszką Giadą Rossi 2:3.

Reprezentantka Polski w 1/8 finału pokonała Australijkę Hayley Sands 3:0, a w ćwierćfinale Brazylijkę Catię Oliveirę 3:1.

Polka nie rozpoczęła półfinałowego meczu najlepiej i przegrała dwa pierwsze sety, jednak później wróciła do gry i zdołała doprowadzić do piątej partii. W niej ponownie lepsza okazała się Włoszka.



To czwarty występ Bucław w igrzyskach paralimpijskich i pierwszy wywalczony medal.

Reprezentanci Polski wywalczyli dotychczas w Paryżu 16 medali: pięć złotych, pięć srebrnych oraz sześć brązowych.

Igrzyska w stolicy Francji potrwają do 8 września.