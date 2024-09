Kolejne sukcesy polskich paralimpijczyków. Lucyna Kornobys wywalczyła srebrny medal igrzysk paralimpijskich w Paryżu w pchnięciu kulą w klasie F34. Brązowy medal w strzelaniu z karabinu dowolnego zdobył Marek Dobrowolski.

Lucyna Kornobys / Bartłomiej Zborowski / PAP

Kornobys powtórzyła sukcesy z igrzysk w Rio de Janeiro i Tokio, gdzie także zdobyła srebrne medale. Polka uzyskała odległość 8,33 m. To jej najlepszy rezultat w sezonie.

Marek Dobrowolski zdobył z kolei brązowy medal igrzysk paralimpijskich w Paryżu w strzelaniu z karabinu dowolnego, trzy postawy, 50 metrów (klasa R7).

Co najmniej srebrny medal zapewniła sobie tenisistka stołowa Natalia Partyka, pokonując w półfinale klasy WS10 Tajwankę Shiau Wen Tian 3:2 (11:6, 11:5, 8:11, 12:14, 11:8). Finał zostanie rozegrany w środę.



Miejsce na podium zagwarantował sobie także kolejny przedstawiciel tej dyscypliny sportu Rafał Czuper (MS2) po zwycięstwie nad Włochem Federico Crosarą 3:1 (11:6, 12:14, 11:3, 11:4).



Jeszcze we wtorek o awans do finału singla w kategorii MS10 będzie walczyć Patryk Chojnowski. Jego przeciwnikiem będzie Francuz Mateo Boheas.

Przypomnijmy wcześniejsze sukcesy polskich paralimpijczyków. Dwa złote mdale zdobył pływak Kamil Otowski, wygrywając wyścigi na 50 i 100 m st. grzbietowym (S1). Na najwyższym stopniu podium stanęli także tenisiści stołowi Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień w deblu (MD18).

Trzy brązowe krążki wywalczyli: Lech Stoltman w pchnięciu kulą (F55), a w tenisie stołowym mikst (XD17) Karolina Pęk i Piotr Grudzień oraz w deblu Pęk i Natalia Partyka (WD20).