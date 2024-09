Jutro na popularnej drodze do Morskiego Oka w Tatrach - na kilometrowym odcinku w okolicy leśniczówki Wanta - rozpocznie się remont nawierzchni. "Turyści muszą się liczyć z utrudnieniami, ale przez weekend ruch na trasie będzie się odbywał normalnie" - informuje Tatrzański Park Narodowy.

Morskie Oko / Shutterstock

6 września przejście pieszo z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka będzie możliwe tylko tzw. skrótami, czyli według przebiegu czerwonego szlaku. Ruch kołowy na drodze będzie natomiast tego dnia całkowicie wstrzymany - nie będą kursowały m.in. przewozy konne.

W sobotę i niedzielę prace nie będą prowadzone, a ruch będzie się odbywał normalnie. Prace mają być kontynuowane w poniedziałek i wtorek. Jeżeli będą odpowiednie warunki atmosferyczne, to na te dni planowane jest kładzenie nawierzchni asfaltowej. Z tego powodu planowane jest całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka na odcinku Wodogrzmoty Mickiewicza - Włosienica w obu kierunkach.



W poniedziałek i wtorek do słynnego tatrzańskiego jeziora nie będzie można dojść i dojechać popularną trasą. W tych dniach będzie czyny dla ruch pieszego jedynie dolny odcinek trasy czyli z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza i dalej szlakiem zielonym w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Dolinę Roztoki.



Dojście do Morskiego Oka będą możliwe jedynie szlakami od strony Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę Roztocką (szlak niebieski) oraz przez Szpiglasową Przełęcz (szlak żółty).



Od środy 11 września do odwołania na remontowanym odcinku mają być prowadzone prace wykończeniowe. Ruch pieszy i kołowy w tym czasie ma być już przywrócony.



Realizujące zadanie Starowo Tatrzańskie informuje jednocześnie, że z uwagi na warunki pogodowe harmonogram prac może ulec zmianie. Od poniedziałku w Tatrach zapowiadane są przejściowe opady deszczu.