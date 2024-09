"Jeśli zostanę wezwana, zaproszona, poproszona na przesłuchanie do prokuratury, to oczywiście się stawię" - powiedziała Małgorzata Manowska w Porannej rozmowie w RMF FM. Robert Mazurek dopytał I Prezes Sądu Najwyższego, czy jeśli zostanie wezwana jako świadek, to można jej postawić zarzuty. "Natychmiast nie, trzeba wnieść o uchylenie immunitetu" - stwierdziła. To pokłosie tego, że premier Tusk zapowiedział zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez Małgorzatę Manowską.

Wideo youtube Małgorzata Manowska będzie wezwana do prokuratury? Premier Donald Tusk zapowiedział zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Małgorzatę Manowską po informacji, że I Prezes Sądu Najwyższego pokieruje również Izbą Pracy SN. Nadmienił, że to, co robi Manowska, jest "zamachem stanu". Prezes powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM, że gdy zostanie wezwana, stawi się na pewno. Wbrew niektórym opiniom żyjemy w państwie demokratycznym i każdy może mieć swoje zdanie. Zostałam powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego przez pana prezydenta zgodnie z konstytucją na wniosek organu, jakim jest KRS; zostałam wybrana przez Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego, wprawdzie nie zajęłam pierwszego miejsca, ale zaszczytne drugie – tak Małgorzata Manowska skomentowała to, że zdaniem części prawników nie jest wcale I Prezes Sądu Najwyższego. Nie czuję się stroną jakiejkolwiek wojny z panem premierem. Jest on również konstytucyjnym organem, nie powinien się w ten sposób wypowiadać, a się wypowiedział. Być może przyjdzie refleksja, być może przeprosi za swoje słowa - powiedziała prof. Manowska. Po raz kolejny mógł się pomylić lub zostać wprowadzonych w błąd. Zalecałabym, że jeśli się piastuje tak wysokie funkcje, to jednak najpierw zapoznać się z przepisami i stanem faktycznym, a dopiero potem wypowiadać się takimi ostrymi słowami - stwierdziła Małgorzata Manowska w Porannej rozmowie w RMF FM. Artykuł w trakcie aktualizacji. Zobacz również: Sędzia Dawid Miąsik odcina się od "upoważnienia" I prezes SN

Premier zapowiada zawiadomienie prokuratury ws. Małgorzaty Manowskiej

Małgorzata Manowska p.o. prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego Opracowanie: Magdalena Olejnik