Nie żyje 19-letni kolarz Samuele Privitera. Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas pierwszego etapu wyścigu Giro della Valle d'Aosta we Włoszech - jednego z najważniejszych kolarskich wyścigów dla zawodników do 23 lat. Według wstępnych ustaleń 19-latek na zjeździe uderzył w barierkę, jadąc z prędkością ok. 70 km/h. Czwartkowy etap został odwołany. Wyścig ma być kontynuowany od piątku, ale w gestii poszczególnych ekip pozostaje ewentualne wycofanie się z dalszej rywalizacji.

Samuele Privitera nie żyje, fot. UCI/X / Shutterstock

"Słońce zgasło". Przyjaciele i politycy żegnają Joannę Kołaczkowską Do tragedii doszło w środę. Privitera stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu i z dużą prędkością uderzył w barierkę. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i podjętej na miejscu reanimacji młodego kolarza nie udało się uratować. Zmarł w szpitalu. W obliczu tragedii organizatorzy wyścigu odwołali zaplanowany na czwartek 17 lipca drugi etap. Jak poinformowali w oficjalnym oświadczeniu, wyścig zostanie wznowiony w piątek trzecim etapem. Przed jego startem zaplanowano minutę ciszy, a pierwszy odcinek trasy zostanie wyłączony z rywalizacji ku czci zmarłego zawodnika. Ekipy mają możliwość rezygnacji z dalszego udziału w imprezie. Nie żyje Samuele Privitera. Świat kolarstwa w żałobie Axel Merckx, dyrektor generalny drużyny Hagens Berman Jayco, do której należał Samuele Privitera, wydał poruszające oświadczenie: "Z ciężkim sercem dzielę się wiadomością, której nikt w naszej społeczności nigdy nie chciał usłyszeć. Nasz kolarz, kolega z drużyny i nasz drogi przyjaciel, Samuele Privitera, zmarł wczoraj po wyścigu. Samuele był i zawsze będzie duszą i osobowością tego zespołu". Merckx podkreślił, że młody Włoch był nie tylko utalentowanym sportowcem, ale też osobą o niezwykłym duchu i serdeczności, która wprowadzała do zespołu dobrą atmosferę. "Kochał rower, kochał fotografię, kochał się śmiać i dzielić radością. Ale ponad wszystko kochał swoją rodzinę i kolegów z drużyny". Wyrazy współczucia napłynęły także ze strony Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI): "Nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi, kolegami z drużyny i wszystkimi, którzy go wspierali. Strata Samuele’a jest odczuwalna w całej społeczności kolarskiej". Samuele Privitera pochodził z Ligurii. Był jednym z najbardziej obiecujących młodych kolarzy we Włoszech. W tym roku zajął drugie miejsce na etapie Istrian Spring Tour, a w poprzednim sezonie uplasował się na trzeciej pozycji podczas jednego z etapów prestiżowego Baby Giro. Jego śmierć to kolejna tragedia w światowym peletonie. W ostatnich latach zginęli również: Muriel Fürrer podczas Mistrzostw Świata w Zurychu, André Drege w trakcie Wyścigu Dookoła Austrii oraz Gino Mäder podczas Tour de Suisse w 2024 roku.