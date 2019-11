W najbliższym tygodniu dużo emocji czeka fanów piłkarskiej Champions League. Wszystko dlatego, że we wtorek i środę zostanie rozegrana piąta kolejka fazy grupowej. W czwartek zaś kolejne spotkania Ligi Europy. W przyszłym tygodniu o kolejne punkty w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych powalczą też polskie zespoły - pewna awansu Orlen Wisła Płock i walczące wciąż o przejście do kolejnej fazy PGE VIVE Kielce.

Piłkarze Juventusu Turyn / PAOLO MAGNI / PAP/EPA

Wtorek i środa ubiegną pod znakiem piłkarskiej Ligi Mistrzów. Awans do fazy mogą sobie zapewnić kolejne zespoły. Bardzo ciekawie zapowiadają się spotkania w grupie D. Pewny awansu Juventus Turyn podejmie na własnym stadionie Atletico Madryt. Jeżeli zespół z Hiszpanii wygra, to zapewni sobie przejście do kolejnej fazy rozgrywek. W drugim meczu tej grupy Lokomotiv Moskwa - Grzegorza Krychowiak i Macieja Rybusa - zmierzy się z Bayerem Leverkusen.

W środę ciekawie będzie w Barcelonie. Będąca ostatnio w kryzysie Borussia Dortmund podejmie "Dumę Katalonii". W tabeli grupy F prowadzi Barca, a punkt straty ma do niej zespół z Niemiec. Tego samego dnia Napoli - Arkadiusz Milika, który jest kontuzjowany i Piotra Zielińskiego - zmierzy się na Anfield z Liverpoolem. Jeżeli The Redds wygrają, to są w następnej rundzie Ligi Mistrzów.

Emocje będą też w Lidze Mistrzów, ale piłkarzy ręcznych. W środę pewna awansu do baraży o LAST 16 Orlen Wisła Płock podejmie Kristianstadt. W sobotę zaś mistrz polski zespół PGE VIVE Kielce zagra w 10. kolejce z Mieszkowem Brześć.

A w weekend czeka nas drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. O kolejne punkty skoczkowie powalczą w Ruce niedaleko Kuusamo. Do Finlandii w czwartek wyleci 7 naszych reprezentantów. Oprócz kadry A, w której są: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Maciej Kot i Stefan Hula, zaprezentuje się także jeden skoczek z kadry B - Klemens Murańka. W Ruce odbędą się dwa konkursy indywidualne, to w sobotę i niedzielę, a w piątek pierwsze kwalifikacje.