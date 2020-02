Monika Hojnisz-Staręga zajęła szóste miejsce w biegu na 15 km w rozgrywanych we włoskiej Anterselvie biathlonowych mistrzostwach świata. Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Dorothea Wierer.

Dorothea Wierer / ANDREA SOLERO / PAP/EPA

Drugie miejsce wywalczyła Niemka Vanessa Hinz tracąc do Włoszki tylko 2,2 s, a trzecie Norweżka Marte Olsbu Roeiseland - strata 15,8 s. To już drugi złoty medal zdobyty przez Wierer w Anterselvie, a trzeci triumf w MŚ w karierze. W niedzielę Włoszka wygrała bieg na dochodzenie na 10 km.



Hojnisz-Staręga wystartowała we wtorek bardzo dobrze, trzy pierwsze strzelania miała bezbłędne i prowadziła w zawodach. Dopiero podczas czwartego pobytu na strzelnicy dwukrotnie spudłowała, w 19. i 20. tego dnia próbie, co kosztowało ją utratę miejsca na podium. Jedno pudło mniej oznaczałoby pewny medal.



Polka, która wcześniej była 28. w sprincie i 26. w biegu na dochodzenie, dzięki dobremu wynikowi we wtorek zapewniła sobie udział w niedzielnym biegu ze startu wspólnego. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Hojnisz-Staręga awansowała na 15. pozycję.



Pozostałe reprezentantki Polski wypadły znacznie poniżej oczekiwań. Wszystkie fatalnie strzelały, także słabo pobiegły. Kinga Zbylut miała siedem pudeł i była 73., Kamila Żuk (10) zajęła 84. pozycję, a najmłodsza Joanna Jakieła sklasyfikowana została na 92. miejscu po 11 niecelnych strzałach.



Wyniki biegu na 15 km

1. Dorothea Wierer (Włochy) 43.07,7 (2 minuty karne)

2. Vanessa Hinz (Niemcy) strata 2,2 s (1)

3. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 15,8 (2)

4. Hanna Oeberg (Szwecja) 38,7 (2)

5. Franziska Preuss (Niemcy) 1.03,4 (2)

6. Monika Hojnisz-Staręga (Polska) 1.10,1 (2)

7. Christina Rieder (Austria) 1.20,6 (1)

8. Marketa Davidova (Czechy) 1.30,7 (3)

9. Galina Wiszniewska (Kazachstan) 1.31,4 (0)

10. Eva Kristejn Puskarcikova (Czechy) 1.32,6 (1)

...

73. Kinga Zbylut (Polska) 7.46,9 (7)

84. Kamila Żuk (Polska) 9.04,9 (10)

92. Joanna Jakieła (Polska) 11.41,3 (11)