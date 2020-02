Dawid Kubacki nadal zajmuje trzecią lokatę na liście płac Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). W tym sezonie zarobił z tytułu premii za wyniki w zawodach Pucharu Świata 139 300 franków szwajcarskich, tj. ponad 556 tysięcy złotych.

Dawid Kubacki / Grzegorz Momot / PAP

Prowadzi Stefan Kraft - 156 300 CHF, czyli ok. 624 tys. zł, który w niedzielę w Bad Mitterndorf triumfował w konkursie PŚ w lotach. Prowadzący w klasyfikacji PŚ Austriak w zestawieniu finansowym wyprzedza Japończyka Ryoyu Kobayashiego - 146 800 CHF (ok. 473 tys. złotych) oraz Kubackiego. Czwarty pod względem zarobków jest drugi "sportowo" Niemiec Karl Geiger.



Kubacki dodatkowe 20 tys. CHF otrzymał za triumf w Turnieju Czterech Skoczni, ale ta nagroda nie jest uwzględniona w oficjalnym wykazie premii FIS za wyniki w PŚ.



Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch zajmuje siódmą pozycję - 87 650 CHF, a dziewiąty jest Piotr Żyła - 64 250 CHF, który w sobotę po raz pierwszy w sezonie zwyciężył w indywidualnych zawodach pucharowych.



Oficjalne premie to nie jedyne dochody skoczków

FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków do podziału.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.





Lista płac PŚ w skokach narciarskich w sezonie 2019/20