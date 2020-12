​Tomasz Pilch (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe) został mistrzem Polski w skokach narciarskich. Rywalizację kobiet wygrała Kamila Karpiel (AZS Zakopane). Ze względu na warunki atmosferyczne na obiekcie w Wiśle-Malince rozegrano tylko jedną serię konkursową - groźny wypadek zaliczyła Kinga Rajda.

Kinga Rajda / Grzegorz Momot / PAP

Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane), a trzecie Andrzej Stękała (AZS Zakopane). Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch (KS Evenement Zakopane) uplasował się dopiero na 15. miejscu.

Zawody przerwano w czasie drugiej serii konkursu kobiet, po groźnym upadku najlepszej polskiej zawodniczki w ostatnich latach Kingi Rajdy. Sportsmenka z impetem uderzyła w zeskok i przewróciła się. Natychmiast została wyniesiona przez służby ratownicze na noszach.

Wideo youtube

Wiatr doskwierał wielu zawodnikom. Upadek zaliczył także Karol Niemczyk, jednak zszedł ze skoczni o własnych siłach.

Tegoroczne Mistrzostwa Polski miały odbyć się 26 grudnia w Zakopanem, jednak z powodu ograniczeń pandemicznych polska kadra musiała wyjechać wcześniej do Niemiec na Turniej Czterech Skoczni, co zmusiło organizatorów do przesunięcia zawodów na 22 grudnia. Zmieniono także lokalizację na Wisłę.