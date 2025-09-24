Legia Warszawa bezbramkowo zremisowała u siebie z Jagiellonią Białystok w zaległym meczu 6. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Drużyny miały zmierzyć się 23 sierpnia, ale przełożono ten mecz ze względu na ich udział w eliminacjach Ligi Konferencji.

Zawodnik Legii Warszawa Mileta Rajovic (L) i Bernardo Vital (P) z Jagiellonii Białystok / Piotr Nowak / PAP

W ciągu pierwszych 20 minut na boisku nie wydarzyło się nic wartego odnotowania. W 23. min Arkadiusz Reca po rzucie rożnym oddał potężny strzał lewą nogą, lecz bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz dobrze interweniował. Bliski strzelenia gola był również pomocnik Legii Wahan Biczachczjan, ale jego uderzenie ofiarnie zablokował obrońca i piłka nie wpadła do bramki.

W 42. min Abramowicz obronił strzał Damiana Szymańskiego zza pola karnego, a następnie zablokował dobitkę Recy. Bramkarzowi Jagiellonii należą się brawa za podwójną interwencję.

Nieskuteczność Legii mogła zemścić się po chwili, gdy Bernardo Vital głową umieścił piłkę w bramce po rzucie wolnym, lecz okazało się, że był na spalonym.

Zawodnik Legii Warszawa Arkadiusz Reca (L) i Jesus Imaz (P) z Jagiellonii Białystok / Piotr Nowak / PAP

Na początku drugiej połowy Reca przerwał kontratak Jagiellonii, gdy przeciął podanie Afimico Pululu do wbiegającego w pole karne Oskara Pietuszewskiego. Następnie Reca dośrodkował do Wahana Biczachczjana, który głową strzelił wprost w Abramowicza. Później Kacper Urbański przedryblował obrońcę na skrzydle i podał celnie do Milety Rajovica, ale jego strzał głową znów obronił Abramowicz.

Juergen Elitim w 62. min. wykorzystał błąd źle ustawionego Abramowicza. Piłka zmierzała do bramki, lecz ostatecznie trafiła w słupek. Pomocnik Legii próbował jeszcze dobijać, lecz Abramowicz złapał piłkę. Na stadionie rozległ się jęk zawodu. Następnie Elitim wykonał rzut wolny, ale jego strzał był bardzo niecelny i piłka poleciała w trybuny.

Skrzydłowy Jagiellonii Kamil Jóźwiak w 87. min zdecydował się na strzał, który mógł zaskoczyć bramkarza Legii Kacpra Tobiasza.

Zawodnik Legii Warszawa Mileta Rajovic / Piotr Nowak / PAP

Jagiellonia z dorobkiem 17 pkt zajmuje trzecie miejsce w lidze i traci punkt do prowadzącego Górnika Zabrze, który rozegrał o jeden mecz więcej. Legia ma 12 pkt i jest siódma.

W niedzielę drużyna trenera Edwarda Iordanescu podejmie Pogoń Szczecin, a Jagiellonia zagra w Poznaniu z Lechem.



Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 0:0

Żółte kartki - Legia Warszawa: Petar Stojanovic. Jagiellonia Białystok: Afimico Pululu, Bernardo Vital, Kamil Jóźwiak.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław).

Widzów: 24884.



Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek (62. Noah Weisshaupt), Kamil Piątkowski, Steve Kapuadi, Arkadiusz Reca (87. Ruben Vinagre) - Bartosz Kapustka (87. Ermal Krasniqi), Damian Szymański, Juergen Elitim - Wahan Biczachczjan, Mileta Rajovic, Petar Stojanovic (46. Kacper Urbański).



Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Andy Joseph Pelmard, Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo (62. Kamil Jóźwiak), Dawid Drachal, Jesus Imaz (76. Youssuf Sylla), Taras Romanczuk (62. Sergio Lozano), Oskar Pietuszewski (89. Alejandro Cantero) - Afimico Pululu (89. Leon Flach).