Polscy piłkarze zagrają w środowy wieczór z gospodarzami Włochami w swoim drugim meczu mistrzostw Europy do lat 21. Na inaugurację grupy A pokonali Belgów 3:2 i coraz odważniej mogą myśleć o awansie do półfinału turnieju i jednocześnie na igrzyska w Tokio. Początek meczu o 21:00.

Polacy wygrali pierwszy mecz na turnieju 3:2 / PAP/EPA/ALESSIO TARPINI / PAP

W ostatnich kilkunastu latach rzadko zdarzało się, żeby polscy piłkarze rozpoczynali ważny turniej od zwycięstwa. Tymczasem podopieczni Czesława Michniewicza zdobyli trzy punkty w niedzielnym starciu z Belgami i teraz podbudowani psychicznie mogą stanąć do rywalizacji z Włochami, uznawanymi za jednych z faworytów imprezy. Italia wygrała w niedzielę z Hiszpanią 3:1.



Spotkanie w Bolonii rozpocznie się o godz. 21. Wcześniej tego dnia Hiszpania zmierzy się w Reggio Emilia z Belgią (18.30).



Wiemy, jakie mamy zadanie i jaką pracę musimy wykonać. Za nami odprawa na temat naszego następnego rywala. Możemy przewidywać, w jakim składzie mogą wystąpić. Na pewno będziemy gotowi na sto procent - przyznał obrońca Krystian Bielik, zdobywca jednej z bramek w meczu z Belgią.



Trzy dni po meczu z Włochami biało-czerwonych czeka jeszcze spotkanie z Hiszpanami w Bolonii.



Od 2017 roku, gdy gospodarzem ME do lat 21 była Polska, turniej odbywa się w formule z 12 drużynami podzielonymi na trzy grupy.



Tegoroczna impreza jest rozgrywana w sześciu miastach - pięciu włoskich oraz w San Marino (Serravalle).



Do półfinału awansują zwycięzcy trzech grup i drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem. Finał zaplanowano na 30 czerwca w Udine.



Tegoroczne mistrzostwa będą jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich w Tokio. Do Japonii polecą cztery najlepsze zespoły turnieju, czyli półfinaliści.



Ważne jest również, iż w przypadku awansu do czołowej czwórki silnej kadrowo Anglii otworzy się szansa dla innej drużyny. Kraje wchodzące w skład Wielkiej Brytanii nie mogą bowiem wystawić oddzielnych reprezentacji w igrzyskach. To oznacza, że o prawo występu w Tokio zagrają dwa pozostałe zespoły z drugich miejsc w grupach. Dodatkowy mecz odbędzie się w takim wypadku 28 czerwca w Cesenie.