Piłkarski mistrz Anglii Manchester City odwołał się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) od decyzji UEFA wykluczającej go na dwa sezony z rozgrywek Ligi Mistrzów.

Piłkarze Manchesteru City w czasie treningu / PETER POWELL / PAP/EPA

Klub Premier League musi zapłacić także karę w wysokości 30 milionów euro. To efekt naruszenia zasad tzw. Financial Fair Play.



Odwołanie trafiło do trybunału - napisano w wydanym w środę w Lozannie oświadczeniu CAS, nie precyzując dokładnie, kiedy znajdzie się na wokandzie.

"Poważne naruszenie zasad"

UEFA uważa, że Manchester City dopuścił się "poważnego naruszenia" zasad. Kara ma obowiązywać w dwóch kolejnych sezonach Ligi Mistrzów - 2020/21 i 2021/22.



"Mówiąc najprościej, jest to sprawa zainicjowana przez UEFA, ścigana przez UEFA i sądzona przez UEFA. Po tym, jak ten krzywdzący proces już się skończył, klub jak najszybciej podejmie bezstronny osąd i dlatego rozpocznie postępowanie przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy najbliższej okazji" - oświadczył Manchester City.



Zasady Financial Fair Play mają na celu m.in. zapobieganie otrzymywaniu przez kluby nieograniczonych kwot pieniędzy poprzez zawyżone umowy sponsorskie z organizacjami powiązanymi z właścicielami.



Izba Orzekająca Klubowego Organu Kontroli Finansowej UEFA (CFCB) stwierdziła, że klub złamał zasady, "zawyżając przychody ze sponsoringu na swoich kontach oraz w informacjach przekazanych UEFA w latach 2012-16". Jak dodano, klub "zawiódł we współpracy przy dochodzeniu".

Arabscy właściciele klubu

UEFA wszczęła dochodzenie w sprawie City w marcu 2019 roku po publikacji niemieckiego magazynu "Der Spiegel", z której wynikało, że właściciele klubu mogli zawyżać umowy sponsorskie w celu spełnienia wymagań FFP.



Większościowym właścicielem City Football Group, z udziałem około 77 procent, jest Abu Dhabi United Group, spółka inwestycyjna należąca do szejka Mansoura bin Zayeda Al Nahyana.



City Football Group obejmuje nie tylko klub z Manchesteru. Jest także właścicielem lub współwłaścicielem New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos w Japonii, Club Atletico Torque w Urugwaju, Girona FC w Hiszpanii i Sichuan Jiuniu FC w Chinach.



W 2014 roku Manchester City został już ukarany za łamanie zasad FPF grzywną w wysokości 60 milionów euro, zredukowaną do 20 milionów.



"The Citizens" to aktualni mistrzowie Anglii. Po 27 kolejkach znajdują się na drugim miejscu, a od prowadzącego Liverpoolu dzielą ich 22 punkty. Dzisiaj piłkarze Pepa Guardioli grają w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt.