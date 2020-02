Manchester City został na dwa sezony wykluczony z rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów - poinformowała UEFA. Klub musi zapłacić także karę w wysokości 30 milionów euro. To efekt nieprzestrzegania tzw. Financial Fair Play.

Pep Guardiola, trener Manchesteru City / PETER POWELL / PAP/EPA

UEFA oświadczyła, że Manchester City dopuścił się "poważnego naruszenia" zasad. Klub zapowiedział, iż zamierza odwołać się od decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS).

Kara ma obowiązywać w dwóch kolejnych sezonach Ligi Mistrzów - 2020/21 i 2021/22.



Zasady Financial Fair Play mają na celu m.in. zapobieganie otrzymywaniu przez kluby nieograniczonych kwot pieniędzy poprzez zawyżone umowy sponsorskie z organizacjami powiązanymi z właścicielami.



Izba Orzekająca Klubowego Organu Kontroli Finansowej UEFA (CFCB) stwierdziła, że klub złamał zasady, "zawyżając przychody ze sponsoringu na swoich kontach oraz w informacjach przekazanych UEFA w latach 2012-16". Jak dodano, klub "zawiódł we współpracy przy dochodzeniu".



Manchester City to aktualny mistrz Anglii. W obecnym sezonie po 25. kolejce zajmuje drugie miejsce, tracąc aż 22 punkty do Liverpoolu.