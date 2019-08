Mistrz Anglii Manchester City oraz najlepszy zespół we Włoszech Juventus Turyn wymienili się piłkarzami. Na Wyspy przenosi się 25-letni Portugalczyk Joao Cancelo, w Italii grać będzie natomiast o trzy lata starszy Brazylijczyk Danilo.

Stadion Manchesteru City / pixabay.com / Pixabay

Cancelo, który może grać na lewej lub prawej obronie, związał się z "The Citizens" kontraktem do końca czerwca 2025 roku. Według informacji podanych w oficjalnym komunikacie Juventusu, Portugalczyk kosztował mistrzów Anglii 65 milionów euro.



Za 37 milionów zakupiono natomiast do Turynu Danilo, który najczęściej występuje na prawej obronie. Umowa Brazylijczyka ze "Starą Damą" ma obowiązywać do 2024 roku.



Kolejny sezon Premier League rozpocznie się w piątek. Włoska Serie A ruszy 24 sierpnia.