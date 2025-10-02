​W środę rano policja zatrzymała Piotra R., prezesa Fogo Unii Leszno i właściciela firmy Polcopper. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym tzw. mafii śmieciowej. Prokuratura Krajowa zatrzymała łącznie 11 osób w tej sprawie. Klub wydał oficjalne oświadczenie.

/ Shutterstock

W środowy poranek funkcjonariusze policji przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, w wyniku której zatrzymano łącznie 11 osób. Wśród nich znalazł się Piotr R., prezes Fogo Unii Leszno oraz właściciel firmy Polcopper. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, zatrzymania mają związek ze śledztwem dotyczącym tzw. mafii śmieciowej.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak, potwierdził, że Piotr R. został zatrzymany razem z innymi osobami i w najbliższych dniach zostaną im przedstawione zarzuty. Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących treści zarzutów, a dalsze decyzje, w tym ewentualny wniosek o areszt, mają zapaść po przesłuchaniach.

Sprawa mafii śmieciowej

Śledztwo dotyczące tzw. mafii śmieciowej trwa od dłuższego czasu. Wcześniej zatrzymano w związku z nim Sławomira K, prezesa klubu żużlowego Kolejarz Rawicz. Prokuratura nie potwierdza jednak, czy sprawy obu prezesów są ze sobą powiązane.

Zatrzymani mają zostać przesłuchani w charakterze podejrzanych, a prokuratura zapowiada, że więcej informacji na temat zarzutów zostanie podanych po zakończeniu czynności procesowych.

Oświadczenie klubu Unia Leszno

W związku z zatrzymaniem prezesa, Fogo Unia Leszno wydała oficjalne oświadczenie. Klub zapewnia, że bieżące funkcjonowanie Unii Leszno nie jest zagrożone, a zatrzymanie Piotra R. nie ma związku z działalnością sportową klubu.

Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze podkreślają, że przygotowania do kolejnego sezonu w PGE Ekstralidze przebiegają zgodnie z planem.

Piotr R. - zasłużony prezes Unii Leszno

Piotr R. pełni funkcję prezesa Unii Leszno od 2013 roku. Pod jego kierownictwem klub zdobył drużynowe mistrzostwo Polski w latach 2017-2020. W 2024 roku Unia spadła do Metalkas 2. Ekstraligi, jednak w obecnym sezonie powróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Obecnie nie wiadomo, jak zatrzymanie prezesa wpłynie na przyszłość klubu, jednak władze Unii Leszno zapewniają, że wszystkie działania sportowe i organizacyjne są realizowane zgodnie z planem.