"Bohaterami Kloppa" nazywani są w angielskich mediach piłkarze Liverpoolu, którzy w sensacyjnym stylu awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinałowym starciu z Barceloną "The Reds" najpierw musieli przełknąć gorycz porażki 0:3, a później udowodnili, że niemożliwe nie istnieje: we wtorkowy wieczór pokonali "Dumę Katalonii" 4:0!

Po lewej: Lionel Messi i (w tle) inni zawodnicy Barcelony (fot. NEIL HALL), po prawej: gracz Liverpoolu Georginio Wijnaldum fetuje gola na 3:0 (fot. PETER POWELL) /PAP /EPA

